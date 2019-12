Il portiere del Lecce, protagonista di diversi interventi decisivi, lo è anche in negativo in occasione del gol del 2-0: uscita a vuoto sicuro che la palla esca, ma Sabelli la salva e serve il compagno a porta vuota

Un regalo, e sotto Natale non lo si può definire in altro modo. Lo chiama così anche Liverani, che ammette di aver spianato la strada al Brescia servendogli i primi due gol. Addirittura clamoroso lo svarione di Gabriel in occasione del 2-0 di Torregrossa, con il portiere del Lecce (peraltro protagonista di altre parate decisive che hanno reso il passivo meno pesante) che sul lancio profondo di Tonali lascia scorrere il pallone convinto che andrà a spegnersi sul fondo. Non facendo i conti, però, con la forza di volontà di Sabelli, bravo a crederci e a mettere in mezzo...