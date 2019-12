Milan-Sassuolo, Pioli: "Non ancora usciti da tunnel, ma vedo luce"

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Il Milan non è ancora uscito completamente dal tunnel ma vediamo la luce. Tutti -

aggiunge Pioli - dobbiamo avere voglia di fare bene, contro Parma e Bologna è andato tutto bene, ora serve chiudere bene l'anno con le ultime due gare. E' troppo importante per noi dare continuità". Un giudizio anche sui singoli: "Bonaventura è un giocatore importante, più giocatori importanti abbiamo più possiamo fare bene. Jack è uno di questi, ce ne sono tanti, sono molto contento del lavoro che stanno facendo. Adesso dobbiamo spingere". Un pensiero anche per Calhanoglu: "E' un giocatore molto forte e importante, non credo sia un attaccante esterno puro, deve giocare a tutto campo, collaborare con Theo e Bonaventura, dobbiamo essere bravi a coprire tutto il campo. I tifosi ci hanno sostenuto sempre, le prestazioni sono state altalenanti, più i tifosi sosterranno i nostri giocatori più saremo forti". Le condizioni di Paquetá: "Sta bene, è in buone condizioni, Paquetà fa parte di questi, poi vedrò che scelte farò domani". Sulla possibilità di vedere un nuovo attaccante in coppia con Piatek da gennaio: "Domani giochiamo una partita importante, a gennaio risponderò alle domande di mercato. E' giusto che io faccia le mie valutazioni e le faccia con la società. La crescita della squadra è troppo importante, dobbiamo elevare le nostre performance. Se ci sarà da migliorare ci troveremo pronti ma l'importante è fare punti, mi aspetto tanto dalla mia squadra". Sulla formazione anti Sassuolo: "Se verranno confermati gli undici significa che i loro allenamenti sono stati di alto livello, tutti i giocatori stanno lavorando con intensità ed attenzione, dobbiamo insistere su questa strada". Infine sui 120 anni del club, che verranno celebrati a San Siro prima della partita con il Sassuolo: "Non siamo una società come le altre, è un onore partecipare ad una giornata come domani, abbiamo la possibilità di onorare la storia del Milan facendo una prestazione da Milan. La classifica non è ancora quella che vogliamo ma rimaniamo concentrati su domani contro un avversario che gioca un buon calcio, dobbiamo essere all'altezza dall'inizio alla fine".