Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 16^ giornata

Dopo i tre anticipi del sabato, la giornata di Serie A prosegue con le sei partite della domenica. Si inizia alle 12.30: al Bentegodi l'Hellas Verona ospita il Torino. Tre le gare previste per le ore 15, con la Juventus che all'Allianz Stadium riceve l'Udinese. Milan e Sassuolo si affrontano a San Siro, mentre l'Atalanta va a Bologna. Alle ore 18 si gioca Roma-Spal all'Olimpico, chiude il posticipo delle ore 20.45 tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri proveranno a proseguire la marcia in campionato al Franchi, dopo la delusione per l'eliminazione in Champions League.

Il programma di domenica 15 dicembre

Hellas Verona-Torino, ore 12.30, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Juventus-Udinese, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra);

Bologna-Atalanta, ore 15.00, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Milan-Sassuolo, ore 15.00, Sky Sport 253 (satellite e fibra);

Roma-Spal, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Fiorentina-Inter, ore 20.45, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra).