La foto era stata diffusa nelle scorse ore dal Grassina calcio, squadra dell’omonima frazione in provincia di Firenze in cui un giovane Maurizio Sarri ha giocato e allenato. Nell’immagine, che non era difficile immaginare diventasse un vero e proprio cult sul web, un giovane con una incredibile somiglianza con un altro bello del nostro calcio: Antonio Cabrini. “Un amarcord tutto rossoverde! Riconoscete questo giocatore? – ha scritto la sua ex squadra su Instagram -. Indizio: nel Grassina non ha solo giocato, ma anche allenato e come allenatore ha avuto giusto un pizzico di successo…”.

Le parole di Sarri nel post-partita di Juve-Udinese

L’allenatore della Juventus ha commentato la foto a Sky Calcio Show, dopo la vittoria per 3-1 sull’Udinese. A domanda di Alessandro Bonan: “Volevo chiudere con una foto nella quale si documenta il fatto che tu probabilmente da giovane cuccavi anche parecchio perché è una foto che è stata messa in giro dal Grassina, una tua società nella quale militavi come difensore centrale, e documenta un Maurizio Sarri molto vicino dal punto di vista fisico delle fattezze a un gran bello del calcio italiano e cioè Antonio Cabrini”. L’allenatore della Juventus ha riso e ci ha scherzato su: “Ero più scarso e meno famoso di Cabrini ma ero bello anche io da giovane”.