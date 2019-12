Risultati Serie A: video, gol e highlights della 16^ giornata

9/9

Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali (80' Viviani), Ndoj (29' Spalek); Romulo; Torregrossa (71' Martella), Balotelli. All. CoriniGabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni (72' Babacar); Majer (62' Farias), Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (46' Falco); La Mantia, Lapadula. All. LiveraniMajer (L), Shakhov (L), Chancellor (B), Balotelli (B), Lapadula (L), Tabanelli (L), Torregrossa (B), Calderoni (L), Spalek (B), Farias (L), Liverani (all. L) GUARDA GLI HIGHLIGHTS