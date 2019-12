L'Uomo della Domenica: "Milan 120, il Diavolo in corpo"

Il Milan compie 120 anni e Giorgio Porrà dedica al club rossonero ed ai campioni che ne hanno scritto la storia una puntata speciale de "L'Uomo della Domenica", in onda dal 16 dicembre e disponibile on demand e su Sky Go

Centovent'anni di Milan. Un'avventura ispirata da Herbert Kilpin, inglese di Nottingham, che del Milan fu fondatore, capitano, allenatore e persino “stilista” della maglia a strisce rosse e nere.

Sono passati 12 decenni durante i quali il Milan è diventato uno dei club più titolati al mondo, certamente il più vincente d’Italia. Una storia, quella del Milan Football Club, affollata di figure rivoluzionarie, di cicli leggendari, di formazioni che hanno cambiato il calcio. E di fuoriclasse destinati all'immortalità. E’ una tentazione irresistibile provare a mettere in fila i più luminosi di ogni epoca.

La nuova puntata del programma di narrazione sportiva di Giorgio Porrà “L’uomo della domenica” mette in sequenza una carrellata esaltante di grandi campioni della storia rossonera, con i consueti riferimenti letterari, musicali e cinematografici. Un undici dei sogni che comprende: Gunnar Nordahl, Nils Liedholm, Juan Alberto Schiaffino, José Altafini, Gianni Rivera, Paolo Maldini, Franco Baresi, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko e Ricardo Kakà.

“La più grande squadra di ogni tempo è stata il Milan di Sacchi", scrisse l’attore e regista Carmelo Bene. "Non si vedrà mai più una squadra così, più grande del Brasile di Pelé, più forte dell'Olanda di Cruijff”. Dopo un’anteprima domenica 15 dicembre, “Milan 120 – Il diavolo in corpo” andrà in onda a partire da lunedì 16, anniversario ufficiale della squadra. Appuntamento alle 14.45 e alle 18.45 su Sky Sport Serie A e alle 20.30 e 23 su Sky Sport Uno. Disponibile on demand e su Sky Go.