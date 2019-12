4/29

Classe, tecnica, carisma, dotato di superiore talento naturale. Liedholm era il Barone, per i modi aristocratici, per l'ironia, per quel sublime distacco. Mai un'offesa, un insulto, una caduta di stile. Nel calcio di Liedholm la bellezza del gesto si univa alla pulizia dei comportamentiClasse, tecnica, carisma, dotato di superiore talento naturale. Liedholm era il Barone, per i modi aristocratici, per l'ironia, per quel sublime distacco. Mai un'offesa, un insulto, una caduta di stile. Nel calcio di Liedholm la bellezza del gesto si univa alla pulizia dei comportamenti