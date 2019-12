Lega Serie A, l'elezione del presidente slitta a gennaio

Si è fermato a un voto dalla presidenza della Lega Calcio Maurizio Dal Pino, il manager di telecomunicazioni milanese ma brasiliano d'adozione, 57 anni, portato in assemblea dal presidente del Milan Scaroni: 13 voti alla prima e alla seconda votazione, uno in meno alla terza e ultima, che non gli ha permesso di essere eletto come nuovo presidente della Lega Calcio, nomina per la quale sarebbero stati necessari almeno 14 voti. Nello scrutinio 5 voti sono andati al dimissionario Gaetano Micciché, oltre a 3 schede bianche. Prossima assemblea di Lega è stata fissara per l'8 gennaio. In caso di stallo, la Lega, già affidata al commissario ad acta Mario Cicala, rischia il commissariamento.