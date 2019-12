La gara di campionato tra Lazio e Verona, rinviata in un primo momento l'8 gennaio per l'impegno in Supercoppa Italiana della formazione biancoceleste, si giocherà il 5 febbraio alle 20.45

Cambia ancora la data dell’incontro tra Lazio e Verona, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Il match, inizialmente previsto da calendario nel weekend del 21-22 dicembre 2019, era stato successivamente spostato l’8 gennaio 2020 visto l’impegno in Supercoppa Italiana della formazione biancoceleste, in campo contro la Juventus a Riad (Arabia Saudita) proprio domenica 22 dicembre alle ore 17.45 italiane. Adesso, però, un nuovo slittamento come comunicato dalla Lega Serie A con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: la gara tra Lazio e Verona si giocherà infatti mercoledì 5 febbraio 2020 alle 20.45.

I motivi del nuovo rinvio

I motivi che hanno portato al nuovo spostamento della sfida tra Lazio e Verona (DAZN1, canale 209 di Sky) sono legati al fitto calendario che attende la formazione biancoceleste a inizio gennaio. La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, il prossimo 5 gennaio affronterà in campionato il Brescia, mentre l’11 sfiderà – sempre in Serie A – il Napoli. Il 14 gennaio, invece, la gara contro la Cremonese valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il 18 poi nuovamente spazio al campionato con la sfida alla Sampdoria.