Lazio-Verona 0-0, risultato in diretta LIVE: Luis Alberto vicino al gol

All'Olimpico si recupera la 17^ giornata di campionato, rinviata per la partita in Supercoppa della Lazio. Simone Inzaghi può andare secondo in classifica a -2 dalla Juve. Prima chance della sfida per il Verona, ma Strakosha salva con un grande intervento. Poi vicini al gol anche Immobile e Luis Alberto. La diretta su DAZN1, canale 209 di Sky