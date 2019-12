Serie A, le migliori giocate della 16^ giornata

Ricorderemo questa come la stagione in cui Jeremie Boga è diventato Garrincha. Le sue discese sulla fascia sinistra stanno diventando un culto del nostro campionato. C’è qualcosa di magico nel modo in cui scende in velocità: ha un controllo tale che non sembra davvero accelerare, sembra invece che gli basti camminare per andare più veloce degli altri. Di questa azione è impressionante la sterzata con cui dribbla Conti, che non ha nulla di elettrico o improvviso ma è compassata come i dribbling inspiegabili dei vecchi calciatori brasiliani di cui abbiamo sbiadite testimonianze in bianco e nero. Dopo però è da stropicciarsi gli occhi anche il modo in cui divora i metri di vantaggio di Musacchio, passandogli di fianco senza quasi neanche dover avere un contatto con lui.

Purtroppo per il Sassuolo, però, Boga non è stato lucido una volta arrivato sul fondo. Ha provato ad aprire il piatto per tirare sul secondo palo invece di servire in mezzo Djuricic. Il tipo di scelte sbagliate che rappresenta ancora il margine di miglioramento di un talento folgorante come Boga.

La migliore parata del campionato?