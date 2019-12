"Più è difficile la vittoria, più sarà bello vincere". Si è concluso così il discorso di Antonio Conte alla festa di Natale dell'Inter. L'allenatore, al primo posto in classifica insieme alla Juventus nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, ha voluto stimolare l'ambiente citando Pelé: parole chiare quelle di Conte, salito sul palco nella serata-evento organizzata dalla società alla quale hanno partecipato la squadra, lo staff e i dipendenti. "Innanzitutto vorrei augurare buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie - ha esordito Conte -,. vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare tutte le persone che fanno parte della famiglia dell’Inter, iniziando dai calciatori fino ad arrivare al mio staff e a tutte le persone che lavorano alla Pinetina. Vorrei poi ringraziare le persone che lavorano per noi negli uffici, non le vediamo quotidianamente ma sappiamo che sono sempre dietro di noi e ci aiutano tanto. Per me questo è il primo anno all’Inter e per questo voglio ringraziare chi ha voluto che ciò accadesse, in primis il presidente e la proprietà. Il mio desiderio è quello di lasciare una traccia: non importa per quanto tempo si lavori in un posto, possono essere 6 mesi, 1 anno o 10 anni. La cosa importante è lasciare una traccia, che vuol dire lavorare con passione, sacrificio e sudore. Vogliamo rendere l’Inter migliore e per farlo abbiamo una sola via, ovvero cercare di essere migliori di noi stessi, porci obiettivi sempre più alti e cercare di raggiungerli. Vi faccio ancora tanti auguri e vorrei concludere con una frase di Pelé: 'Più difficile è la vittoria, più ci sarà gioia e contentezza nel vincere'".