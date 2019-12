Cagliari, Gigi Riva presidente onorario. Giulini: "Grande regalo dal nostro primo tifoso"

Il numero uno del Cagliari incorona la storica bandiera rossoblù: "La cosa più giusta per rafforzare i festeggiamenti del centenario. Campionato? I bilanci si fanno a fine stagione". Gigi Riva sarà anche protagonista della nuova miniserie di Federico Buffa, in onda su Sky Sport e Sky Arte

Lo storico scudetto, 377 presenze e 208 gol. Cagliari e Gigi Riva per sempre, oggi ancora di più dopo che l'ex attaccante è diventato presidente onorario del club rossoblù. "Riva è il primo tifoso della squadra", ha parlato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini durante la cerimonia di nomina. "Tutto è nato naturalmente dopo alcune chiacchierate. Lui vuole essere considerato amico e tifoso". Un grande riconoscimento, nell'anno del centenario. "E dei cinquant'anni dello scudetto. Questo sarà un modo per avere Gigi ancora più vicino a noi. Una grande emozione ma anche un imbarazzo: mi chiedo chi sono io per parlare di un mito. Mi piace però, insieme a lui, regalare un'emozione agli innamorati del Cagliari".

"Il Cagliari di oggi? Riva ci ritrova lo spirito dei vecchi tempi"

Il presidente del Cagliari continua, allacciando passato e presente: "Questo è un titolo, ma soprattutto un simbolo di vicinanza con la squadra", Giulini rivela l'incontro precedente alla cerimonia. "Gigi mi ha ringraziato, ma chi deve ringraziare siamo noi. Lui ritiene che la squadra sia ben organizzata e capace di imporsi: ci rivede lo spirito dei vecchi tempi. Ed era dispiaciuto per la sconfitta con la Lazio. Eravamo d'accordo: andava chiusa prima". E la squadra come ha preso questa nomina? "Mi hanno chiamato subito Maran e Ceppitelli, erano contenti. Viviamo un anno particolare, è bello andare sui campi di tutta Italia e giocarcela con tutti. Il mio primo auspicio era quello di arrivare all'anno del centenario con questa competitività. Ed è ciò che sta succedendo: mi auguro di stare ancora lassù per tante altre giornate, ma i bilanci si fanno a fine stagione". Il ko contro i biancocelesti interrompe un momento d'oro, con il Cagliari per settimane in zona Champions. "Non mi aspettavo di iniziare con due sconfitte, ma nemmeno di ritrovarmi così avanti a questo punto di campionato. E la squadra ha reagito bene alla sconfitta contro la Lazio: i ragazzi si divertono, lo si vede negli allenamenti".

Gigi Riva, la miniserie su Sky con Federico Buffa

Lo storico attaccante del Cagliari e della Nazionale è anche al centro del racconto della nuova miniserie in due puntate di Federico Buffa. Il secondo appuntamento con #SkyBuffaRacconta Gigi Riva, l’uomo che nacque due volte andrà in onda venerdì 20 dicembre alle ore 19.15 su Sky Sport Serie A e su Sky Arte sabato 21 dicembre alle ore 22.45. Disponibile on demand e su Sky Go.