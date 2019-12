Inter, Lukaku: il primo compleanno del figlio Romeo è tutto nerazzurro

L'Inter conquistata da Lukaku. Ma anche Lukaku conquistato dell'Inter. Una prova? Il primo compleanno del figlio, il piccolo Romeo. Un compleanno tutto nerazzurro. L'attaccante belga ha voluto celebrare il giorno speciale sul proprio profilo Instagram con una foto che lo ritrae mentre bacia il piccoletto. Romeo vestito con un maglione nerazzurro. Un caso? Assolutamente no, e lo dimostrano gli altri regali ricevuti: una torta con nome e logo nerazzurro e una maglia personalizzata. "Sarà pronto per la prossima partita casalinga", ha annunciato papà Romelu in una storia. Inter-Genoa con un tifoso speciale in più sugli spalti...