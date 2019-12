Probabili formazioni Serie A della 17^ giornata: ultime news dai campi

La 17^ giornata di Serie A, iniziata di mercoledì sera con l'anticipo tra Samp e Juve, terminerà l'anno prossimo. Un turno anomalo per via della finale di Supercoppa Italiana, con la Lazio che recupererà la sfida col Verona il 5 febbraio 2020. Se è impossibile fare previsioni sull'incontro tra i biancocelesti e l'Hellas, possiamo invece disegnare le probabili formazioni delle partite del weekend grazie al lavoro dei nostri inviati. Si comincia questa sera, con i viola di Montella che affrontano la Roma di Fonseca.



FIORENTINA-ROMA, stasera ore 20:45

Montella non convoca Chiesa

L'ultimo impegno del 2019 dei viola si gioca ancora al Franchi, dove domenica sera i viola hanno fermato l'Inter con un gol allo scadere di Vlahovic. Montella non ha convocato Federico Chiesa, che non ha smaltito l'infortunio alla caviglia destra rimediato proprio contro i nerazzurri: gli accertamenti, spiega una nota del club, hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose ma a causa del persistere del dolore l'attaccante viola è stato escluso dalla lista dei convocati. La sua assenza va a sommarsi a quella dell'infortunato Ribery. In attacco, dunque, chance per Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Roma, rientrano Mancini e Smalling



La Roma viene dal successo sulla Spal e a Firenze vuole conquistare i 3 punti per blindare il quarto posto. Con un successo, Fonseca chiuderebbe l'anno a -1 dalla Lazio (con una gara in più). Nell'allenamento del giovedì i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la consueta seduta di rifinitura, che ha previsto: sala video, attivazione con giri di campo, esercizi su scatti e cambi di direzione e per concludere parte tattica. Buone notizie per il tecnico portoghese: Smalling è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lavoro a parte, invece, per Santon, Zappacosta, Cristante, Mirante e Pastore.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

UDINESE-CAGLIARI, sabato ore 15

Udinese, tornano Sema e Jajalo. Out Samir

Si è quasi completamente svuotata l'infermeria bianconera. Gotti ritrova Sema e Jajalo per l'ultima gara del 2019, sabato in casa con il Cagliari. Il centrocampista ha svolto tutta la settimana gli allenamenti in gruppo e anche l'esterno sinistro è ormai completamente a disposizione. Nella lista degli indisponibili resta solo Samir che è stato operato a Villa Stuart al menisco del ginocchio sinistro. Nella seduta di allenamento del giovedì la squadra ha svolto una prima parte atletica seguita da esercitazioni sul possesso palla, partitelle a campo ridotto e infine tattica.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger-Larsen; Okaka, Lasagna.

Cagliari, Nandez squalificato. Rientra Rog

Il giovedì di Asseminello ha visto una prima parte della sessione dedicata all'analisi video. Successivamente la squadra si è spostata sul campo per svolgere prima un'attivazione a secco, cui ha fatto seguito la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi in funzione della partita. Infine una serie di cross ed esercitazioni in porta. Lavoro personalizzato per Birsa, Cacciatore, Castro e Ceppitelli. Dopo la squalifica rientra Rog, che prenderà il posto a centrocampo di Nandez, a sua volta fermato per un turno dal giudice sportivo.

CAGLIARI (4-3-1-2) probabile formazione: Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

INTER-GENOA, sabato ore 18

Inter senza Lautaro, chance per Esposito

Questa volta gli infortuni non c’entrano, o meglio non sono la causa di due assenze pesanti in casa Inter. Brozovic e Lautaro Martinez sono squalificati e l’infermeria piena rende più complicato il compito di mettere giù una formazione che dia le giuste sicurezze. Se in attacco il favorito al fianco di Lukaku è Esposito, in mezzo c’è da riflettere e ipotizzare. Borja non è al meglio ma non può permettersi di dare forfait. Conte spera di poter ritrovare Gagliardini e l'ipotesi di vedere Skriniar avanzato è più remota rispetto a quella che vedrebbe Agoumé dal 1'. Ma non è da escludere l'utilizzo di Candreva da interno.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Esposito, Lukaku.

Genoa, Pandev salta il grande ritorno

A San Siro sarà una gara particolare per Thiago Motta mentre Goran Pandev non potrà esserci contro la ‘sua’ Inter causa squalifica. Rientra Agudelo ma resta la situazione di emergenza viste le assenze di Favilli e Sturaro. Con anche Lerager ko, c’è una formazione per buona parte obbligata. In caso di difesa a 4, Ankersen potrebbe essere avanzato mentre con la linea a tre, il favorito sarebbe Pajac con Biraschi dietro e la possibile candidatura di Sanabria.

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti.

TORINO-SPAL, sabato ore 20:45

Torino, out Baselli. Belotti c'è

Sessione tecnico-tattica per il Torino, in preparazione alla partita di sabato sera con la Spal. Out Baselli, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio destro che lo costringerà a un mese di stop, al suo posto si scaldano per una maglia da titolare Lukic e Meitè. In difesa c'è da registrare il rientro in gruppo di Bonifazi, che ha smaltito l'affaticamento muscolare, mentre in attacco capitan Belotti è pronto a tornare titolare dopo due partite fuori per infortunio e lo spezzone col Verona. Mazzarri deve valutare se schierarlo con Zaza, rinunciando a uno tra Berenguer e Verdi, o mandarlo in campo al posto dell'ex Valencia.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti.

Spal, tornano Strefezza, Di Francesco e Kurtic

La Spal recupera pezzi in vista del Toro. Semplici tornerà ad avere a disposizione Gabriel Strefezza, destinato ad un ruolo da titolare sulla corsia di destra. Rientra anche Federico Di Francesco, che ha recuperato da un secondo problema muscolare e si candida a giocare in attacco al fianco di Petagna. E Jasmin Kurtic, scontata la squalifica, riavrà una maglia sul centro-sinistra del centrocampo biancazzurro. Lavoro a parte in questi giorni per Petagna, Tomovic e Felipe ma tutti dovrebbero essere convocati per la gara col Toro. Unico assente, oltre ai lungodegenti Fares e D'Alessandro, sarà quindi Reca.

SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Cionek, Vicari; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna.

ATALANTA-MILAN, domenica ore 12:30

Atalanta, Ilicic ci prova

Duvan Zapata resta l'unico indisponibile dell'Atalanta per il match domenicale a Bergamo contro il Milan. Rientrato lunedì sera da Siviglia dopo la seconda settimana di fisioterapia con Carlos Pedrosa, il colombiano si è allenato a parte per la seconda sessione mattutina di fila e non è ancora in condizione. In avanti rientra Ilicic, fermo da due partite per l'elongazione al flessore destro: probabile che Gasperini lo schieri unica punta con Gomez e Pasalic alle spalle, destinando Muriel alla panchina. Davanti a Gollini terzetto Toloi-Djimsiti-Palomino; in corsia Castagne e Gosens con Hateboer riserva; De Roon e Freuler in mediana. Ora altri due allenamenti al mattino, a porte chiuse, a Zingonia.

ATALANTA (3-4-3) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Pasalic.

Milan senza Hernandez e Paquetà

Senza gli squalificati Hernandez e Paquetà, il Milan affronta a Bergamo l'Atalanta per cercare di accorciare il gap da un posto che vale un posto in Europa, ora distante 7 punti. Per sostituire il terzino sinistro, capocannoniere stagionale del Milan con 4 gol, Pioli potrebbe rilanciare Rodriguez dopo 12 gare senza giocatore, con Calabria come alternativa. In attacco c'è il ballottaggio tra Piatek e Leao, entrato molto bene contro il Sassuolo (un palo e una traversa nel giro di 5 minuti): il portoghese, a secco dal 29 settembre scorso, ha realizzato appena un gol in dodici presenze. Ieri la squadra si è ritrovata alle 9.30 a Milanello, colazione tutti assieme e poi allenamento sotto la pioggia, sotto lo sguardo del ds Ricky Massara.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

LECCE-BOLOGNA, domenica ore 15

Lecce, problemi per Farias

Allenamento pomeridiano al Via del Mare per il Lecce di Fabio Liverani, in vista del prossimo impegno casalingo contro il Bologna, con i calciatori impegnati in esercitazioni tattiche. Imbula, Benzar, Dumancic, Majer e Farias (per un problema muscolare) hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Assente il difensore Meccariello, fuori sede per sottoporsi a cure mediche. Contro gli emiliani saranno assenti per un turno di squalifica Majer (fuori causa anche per infortunio) e Lapadula. In mattinata altra seduta di allenamento sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort.

LECCE (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Babacar, La Mantia.

Bologna, squalificato Danilo

In casa Bologna, la marcia di avvicinamento alla trasferta di Lecce prosegue a porte chiuse e con una buona notizia: Sinisa Mihajlovic sarà al seguito della squadra e raggiungerà il Salento con un volo privato, dal momento che per motivi igienici e di salute deve evitaer luoghi chiusi affollati. Difesa da reinventare per il tecnico serbo, dal momento che Danilo è squalificato, Dijks e Krejci ai box. La linea a 4 sarà composta da Mbaye, Tomiyasu, Bani e Denswil: al posto del brasiliano verrà impiegato Tomiyasu o Denswil, con Mbaye che potrebbe essere schierato a sinistra o a destra, in base alla scelta. In dubbio la presenza di capitan Dzemaili, alle prese con terapie per un'affaticamento muscolare alla coscia destra. Mihajlovic ritrova Soriano, nuovamente a disposizione dopo l'infortunio al ginocchio.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

PARMA-BRESCIA, domenica ore 15

Parma, Inglese e Scozzarella da valutare

D’Aversa non può permettersi di ruotare troppi uomini viste le assenze di Cornelius, Karamoh e Kucka. Molto della formazione anti-Brescia dipenderà dai possibili recuperi di Inglese e Scozzarella. Il primo permetterebbe a Kulusevski di agire da esterno d’attacco. Il secondo potrebbe tornare al centro della mediana spedendo in panchina Brugman. Se invece l’attaccante azzurro non dovesse recuperare, pronto Sprocati con accentramento di Kulusevski che agirebbe da falso nove.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves; Gagliolo, Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.

Brescia, terzo impegno in nove giorni

Corini ha bisogno di un successo per raddrizzare una classifica che, dopo la sconfitta col Sassuolo, è ancora "rossa". Un successo nel recupero della 7^ giornata sarebbe valso il sorpasso su Lecce, Udinese e Samp... Al Tardini l'occasione per rimediare e chiudere l'anno con un sorriso.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Ndoj; Donnarumma, Balotelli.

SASSUOLO-NAPOLI, domenica ore 20:45

Sassuolo, ballottaggi Magnanelli-Obiang e Boga-Traoré

De Zerbi dovrebbe insistere sul modulo delle ultime uscite (4-2-3-1) cambiando forse qualche interprete dopo il recupero vincente di Brescia. Con Pegolo confermato tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos potrebbero essere i laterali (Toljan è squalificato). Ferrari, al rientro, si gioca una maglia da titolare con Marlon e Romagna per un posto da centrale. A centrocampo con Locatelli ballottaggio tra Magnanelli e Obiang, favorito il primo. Sul fronte offensivo, con Berardi probabile chiamata per Djuricic, con Boga o Traoré in lotta per una maglia. In attacco Caputo. Oggi allenamento a porte chiuse.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Pegolo; Muldur, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Napoli, problemi per Mertens

Dries Mertens ha saltato l'allenamento del giovedì e ha svolto una seduta in palestra in avvicinamento alla sfida contro il Sassuolo. Out anche Maksimovic e Koulibaly che non saranno del match. Il resto della squadra ha svolto la seduta davanti ai ragazzi e alle ragazze del Settore Giovanile azzurro che hanno assistito all'allenamento a bordo campo a Castel Volturno. Problemi in difesa per Ancelotti, che sta valutando anche il possibile impiego di Di Lorenzo da centrale, al fianco di Manolas.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.



LAZIO-VERONA, RINVIATA al 5 febbraio