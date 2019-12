Risultati Serie A, la diretta LIVE della 17^ giornata

La 17^ giornata di Serie A prosegue con due incontri in contemporanea: attenzione al Parma reduce da due vittorie di fila che, al Tardini, ospita il Brescia battuto dal Sassuolo nel recupero (diretta su Sky Sport 253). Balotelli non al meglio va in panchina, tante le occasioni. Punti pesanti al Via del Mare tra Lecce e Bologna: Mancosu e Soriano titolari. Annullato gol a Babacar per fuorigioco, Palacio pericoloso. Match visibile su Sky Sport Serie A