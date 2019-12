Supercoppa, i convocati della Juventus: rientra Szczesny. C'è Chiellini per fare gruppo

Domenica Juventus e Lazio si giocano la Supercoppa Italiana. A Riad, alle 17:45 ore italiane, le squadre di Maurizio Sarri, campione d'Italia in carica, e di Simone Inzaghi, vincitrice dell'ultima Coppa Italia, si sfidano per l'ultimo trofeo del 2019 calcistico italiano.

I convocati di Sarri

Il club bianconero, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida ai biancocelesti. Rientra nell'elenco Wojciech Szczesny, recuperato dopo il lieve risentimento al muscolo pettorale destro che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due uscite.

Farà parte della spedizione anche Giorgio Chiellini: il difensore, ancora out dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio destro, si unisce comunque al rsto della squadra, e andrà in panchina insieme ai compagni. Una mossa per fare gruppo in vista dell'ultima fatica del 2019.

Di seguito l'elenco completo dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.