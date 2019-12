Il 4-0 di San Siro condanna l'allenatore italo-brasiliano che ha collezionato 6 punti in 9 partite durante la sua gestione. Atteso per domani a Genova l'ex allenatore del Penarol, per definire i dettagli del suo ritorno in Serie A sulla panchina rossoblù

La quinta sconfitta della sua avventura da allenatore del Genoa sarà fatale a Thiago Motta. L'allenatore rossoblù verrà infatti esonerato dal presidente Preziosi, dopo aver collezionato 6 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. Enrico Preziosi, che era presente a San Siro e ha abbandonato la tribuna prima del fischio finale di Pairetto, ha già individuato in Diego Lopez il successore di Thiago Motta. L'allenatore uruguaiano, svincolatosi da pochi giorni dal Penarol, raggiungerà l'Italia domani per definire i dettagli per il suo ritorno in Serie A. Lopez si siederà sulla quarta panchina italiana della sua carriera dopo aver guidato il Cagliari (nel biennio 2012-2014 e nella stagione 2017-2018), il Bologna (campionato di Serie B 2014-2015) e il Palermo (nella stagione 2016-2017).

Secondo cambio di panchina in arrivo, dunque, per il Genoa che ha iniziato la stagione con Aurelio Andreazzoli esonerato dopo aver totalizzato 5 punti nelle prime 8 giornate, adesso l'addio imminente di Thiago Motta. L'italo brasiliano che era partito bene battendo al suo esordio al Ferraris il Brescia ma che oggi viene condannato dalla sua Inter, con la quale ha conquistato il Triplete nella stagione 2009-2010. Il destino di Thiago Motta è segnato, nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale del suo esonero e dell'arrivo di Diego Lopez sulla panchina rossoblù.

Thiago Motta: "Il mio unico riferimento sono i giocatori"

L'allenatore rossoblù si è presentato visibilmente deluso ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo iniziato bene, poi dopo il primo gol è diventato tutto più difficile. Giocavamo contro una squadra che anche oggi ha dimostrato perchè sta lottando per lo scudetto. In questo momento il mio unico riferimento sono i miei giocatori e sono orgoglioso di quello che stanno cercando di fare nonostante le difficoltà. Anche oggi hanno dato il 100%, cercando di sviluppare il nostro calcio. Sembra strano da dire perchè i risultati sono negativi e sicuramente dovremo cambiare qualcosa, io per primo, ma sono convinto che possiamo farlo. Mi interessano solo i giocatori, per incontrarmi con la società ci sarà tempo".