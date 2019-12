Allenatore Genoa, avanza l'ipotesi Ballardini: le ultime news

Il tecnico romagnolo non ha ancora sciolto le riserve a causa del rapporto complicato con il presidente Preziosi, incrinatosi dopo l'ultima avventura in rossoblù. Atteso tra i due un chiarimento nelle prossime ore e una risposta definitiva da parte di Ballardini. Sarebbe la sua quarta esperienza sulla panchina del Genoa

Ore frenetiche in casa Genoa dopo la sconfitta per 4-0 patita sul campo dell'Inter. Un passivo pesante che è di fatto costato il posto a Thiago Motta, che verrà esonerato dopo aver totalizzato 6 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. Dopo una notte di riflessione da parte del presidente Preziosi, nella giornata di oggi ha preso sempre più quota l'ipotesi del quarto ritorno sulla panchina rossoblù di Davide Ballardini, che ha superato nelle preferenze Diego Lopez e Aurelio Andreazzoli. Le riserve da parte dell'allenatore romagnolo sono legate al rapporto con il presidente Preziosi, incrinatosi notevolmente dopo l'ultima avventura al Genoa che si concluse con l'esonero dopo 6 giornate.

E' previsto per le prossime ore un colloquio tra i due per cercare di chiarire le divergenze e ritrovarsi insieme con l'obiettivo di salvare il Genoa, attualmente ultimo in classifica con 11 punti. Qualora i problemi passati venissero risolti, si comincerebbe a cercare l'intesa economica. Ballardini ha già portato alla salvezza la squadra rossoblù nelle stagioni 2012-2013 e 2017-2018, oltre ad aver allenato la squadra nel 2010-2011, quando subentrò a Gian Piero Gasperini. Restano vive le ipotesi Diego Lopez e Aurelio Andreazzoli, ma il Genoa ha preso la sua decisione: Ballardini è il prescelto, si attende la risposta del diretto interessato.