Giornata da incorniciare per Il 17enne attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito. Il 4-0 sul Genoa è maturato anche grazie al suo gol (il momentaneo 3-0) e al termine della partita il ragazzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport con grande emozione: "Ho appena visto mia mamma, il gol è per lei, mi sono commosso. Ringrazio tutta la società e tutta la mia famiglia che mi è sempre vicino". Il ragazzo ha descritto le sensazioni pre partita: "Stanotte non ho dormito , tutta la notte ho pensato a questa serata, non potevo sognare serata migliore. Ringrazio ancora una volta il Mister e la società, spero di continuare così e di andare avanti su questa strada".

Con il gol segnato al Genoa, Esposito è diventato il più giovane marcatore nerazzurro a segnare a San Siro, superando anche Beppe Bergomi: "Penso che tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando e i panini che mangiavo prima dell’allenamento, penso che sto raccogliendo i frutti che ho seminato. Non bisogna mai mollare nella vita e di continuare così ma c’è a ancora tanto da lavorare".

Belle parole per il compagno di reparto Lukaku, che ha pensato di lasciargli calciare il rigore: "È una persona fantastica, lo devo ringraziare perché mi ha lasciato il rigore, oltre a essere un giocatore straordinario e il secondo gol lo dimostra. Ci siamo parlarti e mi ha detto “Vai convinto sulla palla e fai gol”.