Inter-Genoa, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Dopo il pareggio incassato in extremis a Firenze, l'Inter di Conte vuole chiudere il 2019 agganciando la Juve in vetta alla classifica. Brozovic e Lautaro sono squalificati: c'è Esposito dal 1'. In difesa gioca Bastoni e non Godin. Torna Gagliardini. Nel Genoa Thiago Motta cerca la vittoria che manca da fine ottobre, il giorno del suo esordio in panchina. Out Pandev, Sanabria con Pinamonti in attacco. Diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A