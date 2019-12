Juventus-Lazio, Inzaghi in conferenza: "Voglio vedere concentrazione, compattezza, unione"

Considerando il momento in cui arriva questa partita, può essere la più importante della tua carriera?

"Tutte le partite sono importanti. Io ho un gruppo straordinario, di fianco a me c'è Lulic, che come i suoi compagni mi seguono fedelmente. Lui c'era contro l'Atalanta, nella partita per andare in Champions contro l'Inter. Ora la squadra sta bene, ha molte certezze in più rispetto a quelle di tre anni e mezzo fa. Domani si sfideranno due squadre che stanno facendo benissimo. Noi stiamo vivendo una buona striscia, che vogliamo continuare pur sapendo di sfidare un grande team".