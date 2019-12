L’allenatore romagnolo non è convinto di tornare alla guida dei rossoblù per i rapporti col presidente Preziosi. Le alternative, in caso di rifiuto confermato, restano Lopez e Andreazzoli

Il nome del prossimo allenatore del Genoa resta ancora un’incognita. Enrico Preziosi ha deciso di cambiare, dopo la sconfitta in casa dell’Inter e un 2019 chiuso da ultimo in classifica: l’avventura di Thiago Motta, dunque, è giunta al capolinea dopo nove giornate alla guida dei rossoblù, in cui ha collezionato una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. La soluzione preferita dal presidente sarebbe stata Davide Ballardini, che però non è orientato ad accettare l’offerta a causa dei rapporti poco positivi dopo l’ultima esperienza, conclusasi con un esonero. Ballardini aveva già guidato il Genoa nel 2011, nel 2013 e nel 2017.

Le alternative: Lopez e Andreazzoli

Nel caso in cui dovesse essere confermato il rifiuto di Ballardini, le alternative sono due. La prima è Diego Lopez, una soluzione del tutto nuova, da cui è stata già ricevuta disponibilità. La seconda opzione invece porta ad Aurelio Andreazzoli, l’allenatore con cui il Genoa ha cominciato la stagione.