La moglie e agente di Mauro Icardi ha parlato così dell’attuale centravanti dell’Inter: "In Champions non ha segnato, sarebbe bello vederlo anche nelle partite che contano. L’ultimo numero nove dell’Inter ha fatto 150 gol con questa squadra"

Il trasferimento di Mauro Icardi e l’arrivo di Romelu Lukaku è tuttora un argomento attuale, che si sviluppa nei confronti tra i due attaccanti, passato e presente dell’Inter. Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino, nel corso del programma Tiki Taka, si è espressa così: "Sarebbe bello vedere Lukaku anche nelle partite importanti. In Champions non ha segnato e ora la vedrà dalla tv. L’ultimo numero nove ha fatto 150 gol con i nerazzurri. Il vero valore aggiunto dell’Inter è Conte, lui fa realmente la differenza. Ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto all’inizio della stagione. Poi si cambia giudizio di settimana in settimana. Dopo la Champions, Lukaku era stato criticato mentre ora viene elogiato come un fenomeno".

Numeri a confronto

L'impatto di Romelu Lukaku è stato positivo e non ha fatto sentire, almeno da un punto di vista statistico, la mancanza di Mauro Icardi. Il belga infatti ha totalizzato 14 reti in 22 presenze stagionali, mentre l'argentino l'anno scorso in questa fase aveva segnato 13 gol in 19 presenze. La differenza più tangibile riguarda la ripartizione delle marcature: Lukaku ne ha segnate solo due in Champions, contro le 4 di Icardi.