Sassuolo-Napoli è stata l'ultima partita di Serie A dell'anno 2019. Tre punti per la squadra di Gattuso, che guadagna così due posizioni nella classifica... dell'anno solare. E' quella che si ottiene sommando i punti fatti da gennaio a dicembre dalle squadre che hanno giocato in A sia nella passata stagione che nel campionato in corso (sono escluse dunque le retrocesse dell'anno scorso, Empoli, Frosinone e Chievo, e le neopromosse Brescia, Lecce e Verona)

