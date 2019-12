Napoli, gli auguri di De Laurentiis: "Con Gattuso l'orizzonte tornerà radioso"

Il presidente azzurro ai tifosi nella consueta lettera di buone feste: "Ultimi mesi non in linea con i successi del passato, ma sono convinto del lavoro di Gattuso e dell'unità di intenti della squadra"

Il sorriso ritrovato solo sul gong di questo 2019, con la vittoria sul campo nel Sassuolo che ha portato in dote i primi tre punti della gestione Gattuso. Come ha detto l'allenatore azzurro, per questo Napoli la strada è ancora lunga, il gap da recuperare evidente (11 punti per la zona Champions), ma Aurelio De Laurentiis guarda con fiducia all'anno che verrà. "Questi ultimi mesi dell’anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato", ha ammesso il presidente nella consueta lettera di Natale ai tifosi azzurri. "Ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro".

La lettera integrale

Cari napoletani,

in questi giorni animati da un sentimento profondo per la Santa Festività, voglio ancora una volta condividere con voi la gioia e l’affetto più sincero che ci lega ai nostri cari e alle nostre famiglie.

Questi ultimi mesi dell’anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato, ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro.

Il mio impegno e quello di tutta la Società è sempre costante e incessante, rivolto a un presente e a un futuro che possano coronare i nostri desideri legati alla amata maglia del Napoli.

Rivolgo un pensiero sentito e speciale a tutte le famiglie meno fortunate, che hanno difficoltà e che stanno attraversando giorni di sofferenza. Il mio auspicio è che proprio da questo periodo magico dell’anno possano ricevere un gesto d’amore che sappia risollevare gli animi e donare serenità.

Personalmente voglio augurare a tutti i napoletani nel mondo un felice Natale e un luminoso 2020 in un ideale abbraccio che scandisca l’immensa fede azzurra.

Con affetto Aurelio De Laurentiis