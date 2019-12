Il Napoli ritrova finalmente la vittoria, dopo poco più di due mesi dall’ultimo successo conquistato in campionato. C’è riuscito in casa del Sassuolo, trovando nel finale i tre punti che permettono agli azzurri di accantonare con ottimismo il 2019. Gennaro Gattuso ha commentato così la sfida, intervistato da Sky Sport al termine della gara: "Siamo malati, non siamo ancora guariti e lo sappiamo, erano due mesi che non riuscivamo a vincere e oggi abbiamo fatto una buona partita. La strada è lunga e dobbiamo lavorare per migliorare, so che in dieci giorni non si fanno miracoli. Questa squadra non ha problemi di qualità, deve avere equilibrio e deve tornare a divertirsi, ha sempre giocato col 4-3-3. Nel primo tempo non abbiamo per niente giocato, ora dobbiamo dare continuità al lavoro che abbiamo cominciato". Dà tante perplessità l’impiego di Fabian Ruiz al centro davanti alla difesa: "Dobbiamo essere perfetti noi per farlo giocare in quella posizione, non è un vertice basso. Stiamo facendo fatica, ma lo sapevamo. Dobbiamo lavorare tutti insieme di reparto e con sacrificio, la qualità c'è e dobbiamo ricercare l'equilibrio: per tantissimo tempo non l'ha avuto. Dobbiamo fare i movimenti giusti, invece all'inizio siamo stati statici. Sappiamo che ci manca un giocatore in mezzo al campo per giocare in un determinato modo, ma onore a questi ragazzi".

Prospettive future

"Io voglio parlare all'anima dei giocatori, perché io lo so fare solo così questo lavoro. C'è qualche giocatore che quando urli o stai sempre sul pezzo, può capitare che gli stai sulle palle. Per tanti anni il 70-80% hanno scritto pagine importanti di questo club, giocandosi anche lo scudetto: stanno vivendo qualcosa di mai vissuto prima" ha proseguito Gattuso. Che a febbraio affronterà il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale in Champions League: "Se ci pensiamo adesso mi vengono tutti i capelli bianchi: pensiamo a tutte le squadre che dobbiamo affrontare prima. Ce la giocheremo, ci sarà da faticare perché incontriamo una squadra fortissima, pensiamo a chi dovremo presto incontrare".