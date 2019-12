Roma, allenamento a Dubai per 6 giallorossi in vacanza. A Smalling le chiavi della città

Tra un bagno in piscina (ma non solo) e un augurio di Natale, la Roma, o almeno parte di essa, trova anche il tempo di allenarsi. Quello che è successo il giorno della vigilia ad alcuni giallorossi, ritrovatisi quasi per caso in quel di Dubai, meta di vacanza come sempre molto gettonata dai calciatori soprattutto nel periodo invernale. E’ proprio al caldo dell’Emirato, infatti, che Dzeko, Zaniolo, Fazio, Perotti, Mhkitarian e Juan Jesus hanno deciso di trascorrere questi giorni di festa ed è sempre lì che hanno deciso di approfittare della comune meta per passare un pomeriggio ad allenarsi tutti insieme. Sotto il controllo, per così dire ‘da remoto’ di Fonseca, che a Dubai ha inviato un suo collaboratore per seguire i 6 calciatori e sottoporli a un programma di allenamento specifico. “Non si molla manco in vacanza”, scrive Perotti in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.