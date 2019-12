Ronaldo insegna a Djokovic come colpire di testa. Il video su Instagram

A lezione di... salto! L'iconico gol di CR7 alla Samp ha fatto il giro del mondo e non ci si sorprende più di tanto nel vedere il fenomeno portoghese salire (ops, saltare) in cattedra per insegnare questa disciplina. È più sorprendente, però, vedere che l'allievo di turno è un campione del tennis come Nole Djokovic, anche lui a Dubai per prepararsi al meglio. Il serbo non ha perso l'occasione per unirsi all'attaccante della Juve per una sessione speciale in palestra a due giorni dal Natale.