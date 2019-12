Roma, preaccordo Pallotta-Friedkin su valutazione cessione società

Per l'ufficialità, forse, bisognerà attendere ancora un po', ma la fumata bianca è un po' più vicina. James Pallotta è pronto ad accettare l'ultimo rialzo messo sul piatto dal magnate texano Dan Friedkin per subentrare alla guida del club. L'intesa verbale tra le parti, in attesa delle cifre esatte, sarebbe stata raggiunta sulla base di

780 milioni di euro, inclusi i 270 milioni di debiti della società e i 150 milioni già previsti per la ricapitalizzazione.

Il comunicato della Roma

E’ atteso un comunicato della Roma, ma sarà solo una risposta alla richiesta della Consob di delucidazioni sui movimenti in borsa (come si fa per ogni società quotata in borsa). In gergo un "comunicato finanziario di informazione al mercato", che serve per garantire la parità d informazione, e non quello dell'annuncio del passaggio definitivo di azioni al gruppo Friedkin.