Probabili formazioni di Brescia-Lazio

Il 2019 si è chiuso con la vittoria della Supercoppa Italiana, la Lazio ora si prepara a iniziare il 2020 in casa del Brescia. Al Rigamonti la sfida tra le squadre di Corini e Inzaghi apre il programma della 18^ giornata, la penultima del girone d'andata nonché la prima dell'anno solare. Una sfida importante per il Brescia, che nelle ultime quattro partite ha raccolto sette punti salendo a -1 dalla prima posizione utile per la salvezza. La Lazio, invece, insegue la coppia di testa Inter-Juve: i biancocelesti sono a -6 ma hanno una partita in meno.

La probabile formazione del Brescia

Qualche dubbio per Corini, soprattutto a sinistra e sulla trequarti. Davanti al portiere Joronen sono sicuri di una maglia da titolare Sabelli, Cistana e Chancellor. Il quarto di difesa, invece, sarà uno tra Martella e Mateju, con quest'ultimo favorito. A centrocampo ci saranno Romulo e Bisoli ai lati di Tonali, mentre le punte saranno Balotelli e Torregrossa. Alle loro spalle potrebbe esserci Ndoj, che però ha accusato un problema al flessore. In caso di forfait è pronto Spalek.

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Ndoj; Balotelli, Torregrossa.

La probabile formazione della Lazio

Inzaghi non potrà schierare gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto. Pronti Parolo e Correa insieme a Milinkovic-Savic con Lazzari (favorito su Marusic) e Lulic esterni. L'altro grande dubbio è in attacco: Immobile ha avuto la febbre ed è debilitato, ma dovrebbe partire titolare al fianco di Caicedo. In difesa sicuri di una maglia Acerbi e Radu, mentre Patric è in vantaggio su Luiz Felipe.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile.