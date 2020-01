A Marassi in occasione della partita contro il Sassuolo vengono inaugurati i nuovi Sky Lounge. E in occasione di questa novità al Ferraris, Domenico Criscito ha deciso di acquistare una sua postazione privata. Il capitano del Genoa ha scelto di inaugurare la sua personale "tribuna" con la festa di compleanno di uno dei suoi figli, il più piccolo, Alfredo. Palloncini colorati rigorosamente di rossoblu, e tavola apparecchiata per un party davvero particolare, a bordo campo. Presenti anche i genitori di Criscito, oltre ovviamente alla moglie e all’altro figlio del terzino Alessandro e qualche amichetto del festeggiato. Una scelta, quella dell’acquisto della postazione lounge allo stadio, che certifica ancora di più lo stretto legame tra Criscito e il Genoa. E contro il Sassuolo arriva anche il gol per il difensore: festa doppia, in campo e sugli spalti