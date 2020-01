Dopo l'ufficialità del prestito di Mattia Destro dal Bologna il Genoa lavora anche in uscita: la Spal pensa a prendere Andrea Pinamonti già in questa sessione invernale di mercato

Le operazioni di mercato del Genoa non si muovono solo in entrata ma anche in uscita. La Spal infatti sta pensando ad Andrea Pinamonti per rinforzare l'attacco. Il classe 1999 con il Genoa in questa stagione ha disputato 15 gare di campionato mettendo a segno due reti. L'attaccante italiano si trasferirebbe dunque già a gennaio a Ferrara dove il 28 ottobre 2018 segnò il suo primo gol in Serie A con la maglia del Frosinone, proprio contro la Spal.

Destro al Genoa: arriva l'ufficialità

Intanto, dopo le visite mediche svolte all’Istituto il Baluardo di Genova, è arrivata l'ufficialità del prestito secco di Mattia Destro dal Bologna al Genoa. L'attaccante rimarrà in Liguria fino al termine della stagione. "Il mio obiettivo è quello di salvare il Genoa, si tratta di un obiettivo comune. Siamo concentrati", ha dichiarato il classe 1991 ai microfoni di Sky Sport. Per Destro si tratta di un ritorno al Genoa. Con la maglia rossoblù, infatti, ha già collezionato in Serie A 16 presenze e due gol nella stagione 2010-2011.