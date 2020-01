"Lo scudetto? Il nostro primo interesse è quello di crescere giornalmente, ma adesso è chiaro che dopo le vittorie e due trofei vinti in 6 mesi ci si aspetta di più". Non possono certo mancare le ambizioni a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che non conosce sosta in Serie A: 2-1 al Brescia nella prima gara del 2020, vittoria che ritocca a 9 i successi consecutivi dei biancocelesti come accaduto nella stagione 1998/99. Era la squadra di Svenn-Goran Eriksson, gruppo formidabile che chiuse al 2° posto a -1 dal Milan ma trionfò nell’ultima edizione della Coppa delle Coppe. "Al record di Eriksson ci tenevamo e fa piacere averlo raggiunto, anche se la vittoria di oggi era importante soprattutto per la classifica", ha spiegato Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. Un percorso netto che ricorda proprio quello della Lazio di 21 anni fa, impresa che precedette lo Scudetto dell’anno seguente. I biancocelesti di Eriksson inaugurarono la propria striscia vincendo il 6 dicembre 1998 a Torino contro la Juventus (1-0 di Salas), filotto proseguito con due successi casalinghi (5-2 alla Samp con tris di Mihajlovic e 3-1 all’Udinese) e un colpo in trasferta a Bologna (1-0 targato Vieri). Successivamente quella Lazio superò Fiorentina (2-0), Parma (3-1), Piacenza (4-1) e Bari (3-1) fino al 3-0 sul Perugia, ultima gioia seguita dallo 0-0 a Cagliari il 14 febbraio 1999. Da Eriksson a Simone Inzaghi il passo è breve: dobbiamo risalire al 2-1 conquistato a Firenze lo scorso 27 ottobre, vittoria che ha aperto ad una serie esaltante ancora in corso: battute Torino (4-0) e Milan (2-1), Lecce (4-2) e Sassuolo (2-1), Udinese (3-0) e Juventus (3-1) fino al Cagliari (2-1) e al Brescia superato 2-1 al Rigamonti. Da registrare come la Lazio, attualmente a quota 39 punti in classifica, deve recuperare la sfida col Verona all’Olimpico il prossimo 5 febbraio. E che il calendario riserva il Napoli nel prossimo weekend.