Probabili formazioni di Atalanta-Parma

Il 2020 dell'Atalanta inizia da Bergamo, dallo Gewiss Stadium, dove nell'ultima partita del 2019 i nerazzurri hanno battuto per 5-0 il Milan. La squadra di Gasperini ospita il Parma, una delle sorprese del campionato: i gialloblù sono al settimo posto e hanno chiuso l'anno solare con 7 punti nelle ultime tre partite. Sarà dunque una sfida tra due squadre propositive, che giocano bene e che stanno facendo un ottimo campionato.

La probabile formazione dell'Atalanta

Duvan Zapata è rientrato ma non è ancora pronto per partire dal primo minuto. In attacco dovrebbe esserci Luis Muriel, con Ilicic e Gomez a supporto. L'alternativa è rappresentata da Malinovskyi. Pasalic dovrebbe quindi retrocedere in mediana al fianco di De Roon, con Gosens a sinistra e Hateboer favorito su Castagne per il ruolo di esterno destro. In difesa Toloi, Palomino e Djimsiti, in porta dovrebbe esserci regolarmente Gollini nonostante l'influenza avuta in settimana.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.

La probabile formazione del Parma

Problemi in attacco per il Parma, vista l'indisponibilità di Gervinho, Karamoh e Cornelius. Inglese rientra ma non è pronto per giocare titolare, così D'Aversa dovrà adattare nel ruolo di centravanti Kucka, accompagnato da Kulusevski e Sprocati. A centrocampo Grassi chiede spazio dopo il gol contro il Brescia, ma Scozzarella è favorito per giocare con Hernani e Barillà. In difesa Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella comporranno la linea a quattro davanti a Sepe.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati.