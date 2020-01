Serie A, il calendario del prossimo turno

Quali partite si giocheranno sabato 11 gennaio?

Il programma della diciottesima giornata di Serie A inizierà con le tre partite del sabato. La prima gara sarà quella tra Cagliari e Milan, in programma alle ore 15. Alle 18 la Lazio ospiterà il Napoli all'Olimpico. L'anticipo del sabato sera, con fischio d'inizio alle 20.45, sarà il match tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta.

Quali partite si giocheranno domenica 12 gennaio?

Sono ben sei invece le gare in calendario domenica 12 gennaio. Si parte con Udinese-Sassuolo alle 12.30. Alle 15 ci sono invece tre partite in programma. La Fiorentina ospiterà la Spal al Franchi, mentre a Marassi andrà in scena la sfida salvezza tra Sampdoria e Brescia. Stesso orario d'inizio per Torino-Bologna. A seguire, Verona-Genoa alle 18 mentre il posticipo delle 20.45 sarà il big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus.



Quale partita si giocherà lunedì 13 gennaio?

A chiudere la diciottesima giornata di Serie A sarà il posticipo tra Parma e Lecce: calcio d'inizio allo stadio Ennio Tardini lunedì 13 gennaio alle ore 20.45.

Qual è il big match della 18^ giornata?

Tanti gli appuntamenti d'alta quota in questo turno di campionato. Napoli e Atalanta saranno ostacoli duri per Lazio e Inter, ma quella che va in scena all'Olimpico è una grande classica di Serie A: fari puntati su Roma e Juventus nel posticipo domenicale.



Il calendario della 18^ giornata