Serie A, le migliori giocate della 18^ giornata

Di Nicolò Zaniolo e della sua generazione (Barella, Chiesa) si racconta il talento fisico straordinario come se la loro esuberanza fisica fosse semplicemente frutto di un allenamento più intenso, di una migliore alimentazione o di una motivazione feroce. In realtà quella della nuova leva calcistica italiana è un’idea di calcio del tutto nuova e in rottura rispetto al nostro passato, alla nostra cultura. Il loro è un calcio senza pause, in cui il tempo per ogni giocata si restringe.

Un calcio in cui quella che chiamiamo tecnica diventa questione di riflessi quanto di sensibilità, di controllo in velocità quanto di visione di gioco. Il calcio di Zaniolo è quello in cui non basta ragiona e muoversi più velocemente di chi si ha davanti ma bisogna anche vedere meglio e prima di loro, sapere dove sono gli avversari anche senza avere il tempo di alzare la testa e guardare. E poi bisogna avere un piede che ti permetta di guidare la palla lungo un percorso che quasi mai è lineare, di toccarla spesso e con una rapidità eccezionale ma senza mai mandarla troppo lontana. In un calcio di questo tipo non esiste una pressione che non possa essere saltata, non esiste raddoppio.

Nell’azione che abbiamo scelto, al 14esimo di Roma-Torino, Rincon e Lukic sembrano lenti, in ritardo, ma in realtà è Zaniolo ad essere in anticipo. Con equilibrio straordinario controlla una palla di petto e se la prolunga di testa, come fosse un solo gesto, oltre il centrocampista venezuelano del Torino, poi lascia rimbalzare la palla e di controbalzo anticipa quello serbo con un sombrero. Zaniolo si è messo tutto da solo in condizione di giocare alle spalle dei due mediani del Toro e a quel punto può portare palla e servire Dzeko (che prenderà una punizione potenzialmente pericolosa dal limite dell’area). Una giocata splendida che gli serve anche per avere un vantaggio tattico prezioso. Una giocata in cui la sua esplosività, i suoi riflessi, contano quanto la sua visione di gioco, la sua intelligenza e la tecnica in corsa. Ah, ci vuole anche un discreto coraggio per pensarle giocate del genere.



La capacità di Zielinski di muoversi tra le linee