La Lazio compie 120 anni: lo speciale “Piazza della Libertà”

E' il 9 gennaio 2020: la società sportiva Lazio compie 120 anni. Dalle origini del 1900 al nuovo millennio, il racconto della sua storia in uno speciale di Sky Sport (disponibile anche on demand)

Un documento emozionale ed esclusivo che racconta la storia del club attraverso le voci dei suoi più grandi protagonisti. Dal mito del primo scudetto nel 1974 fino alla Supercoppa vinta a Ryad meno di un mese fa.

In mezzo mille storie: la salvezza miracolosa in serie B, la rinascita, lo scudetto e le coppe di fine millennio, l’epopea Cragnotti e l’era Lotito. Trionfi, cadute, sofferenza, liberazione, orgoglio, senso d’appartenenza. Sono le parole chiave di 120 anni di storia che Skysport ha voluto raccontare così.

In onda il 9 gennaio, in occasione del compleanno della società, su SkySport1 alle 20.30 e Skysport Serie A a mezzanotte. Disponibile anche on demand

Clicca qui per accedere alla sezione video dedicata, con contenuti extra e inediti speciali.