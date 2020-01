Roma Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Roma-Juventus?

La gara tra Roma e Juventus, valida per la 19^giornata di campionato, si giocherà domenica 12 gennaio 2020 allo stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Dove è possibile guardare Roma-Juventus?

Il match tra Roma e Juventus sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra).

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Sono 170 i confronti totali tra le due squadre in Serie A: 81 le vittorie bianconere, 49 i pareggi e 40 i successi giallorossi. L'ultima sfida tra le due squadre è stata vinta per 2-0 dalla Roma nel maggio 2019, con i giallorossi che non ottengono due vittorie consecutive sulla Juventus dal 1995. Bianconeri che non hanno trovato il gol all'Olimpico nelle ultime due partite, con la Roma che non mantiene la porta inviolata più gare contro la Juventus dagli anni '80. Una grande occasione per la squadra di Fonseca per incrementare la striscia positiva negli scontri diretti. Infatti in casa la Roma comanda con 32 vittorie, contro i 28 pareggi e le 25 vittorie bianconere.

Come arrivano alla partita Roma e Juventus?

La formazione giallorossa è uscita sconfitta nell'ultima gara di campionato contro il Torino e non viene sconfitta da due gare di fila in Serie A dal marzo 2019. Non la partita più semplice per ripartire visto che la Juventus ha segnato in 17 partite su 18 in questo campionato, nessuno meglio dei bianconeri in Serie A. Squadra di Sarri che ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato, l'ultima nella gara che ha concluso il 2019 a Marassi contro la Sampdoria.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Tanti i possibili protagonisti in questo Roma-Juventus. Sfida tra bomber con Edin Dzeko che ha realizzato due gol finora contro i bianconeri entrambi all'Olimpico, tra cui il primo in assoluto in Serie A nell'agosto 2015. Stesso discorso per Paulo Dybala che ha segnato la sua prima rete in campionato con la maglia della Juventus proprio nella stessa gara in cui Dzeko realizzò il primo gol. Siamo appena sbarcati nel 2020 ma Roma e Juventus si affidano ancora a loro e alle loro giocate, Edin Dzeko contro Paulo Dybala.