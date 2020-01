Nicolò Zaniolo recupera, Leonardo Spinazzola no: è il borsino in casa Roma a tre giorni dalla sfida alla Juventus, in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico per la 19esima giornata di campionato. Il centrocampista offensivo classe 1999 si era allenato a parte a inizio settimana a causa di un trauma contusivo alla coscia destra ma le sue condizioni non destavano grandi preoccupazioni. Il rientro in gruppo a pieno regime conferma la sua disponibilità contro i bianconeri, partita alla quale invece Spinazzola assisterà da ex dalla tribuna: Fonseca avrebbe pensato a lui al posto di Alessandro Florenzi, apparso leggermente sottotono contro il Torino, ma sulla fascia destra della difesa - complice anche l'assenza di Santon - ci sarà ancora il numero 24.

La lista degli assenti non finisce qui: contro Cristiano Ronaldo e soci mancherà anche Kluivert, infortunato alla pari di Mkhitaryan (tre settimane di stop), Pastore e Zappacosta. Assenze che spingeranno l'allenatore portoghese a confermare di fatto la squadra sconfitta nella prima gara del 2020, con Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko. Notizie confortanti da Bryan Cristante, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo ma non ha ancora minuti nelle gambe dopo tre mesi di assenza. Fonseca sta lavorando molto sull'atteggiamento mentale dei suoi giocatori per invertire la rotta dopo il ko nella prima del 2020, verso una partita che vale tanto per la corsa della Roma, oggi quarta a +1 sull'Atalanta, verso un posto nella prossima Champions League.