Inter-Atalanta, le chiavi tattiche della sfida

In questo caso, contro la Lazio, l’Atalanta è stata abile a contrastare la risalita sulla verticalizzazione verso Milinkovic-Savic, seguito nell’occasione da Masiello ma prontamente triplicato da tutti i giocatori vicini, più uno immediatamente sul possibile appoggio centrale. Una situazione simile potrebbe verificarsi anche contro l’Inter: i movimenti incontro, nella squadra di Conte, sono per lo più quelli delle punte ma lo scaglionamento potrebbe essere simile, con uno spazio aperto nel corridoio centrale che potrà essere utilizzato anche come “esca” dagli orobici.

Ricercare eccessivamente le seconde palle potrebbe mettere la gara su un piano favorevole ai giocatori di Gasperini, abituati da anni a scalate rapide e densità improvvise intorno al pallone, e dunque vanificare anche le doti degli attaccanti di Conte, che in ogni caso saranno chiamati a giocare una partita di grande livello, contro difensori asfissianti, abituati a seguire ben oltre la linea di centrocampo e, come abbiamo visto, generalmente impeccabili in anticipi e contrasti. Lukaku e Lautaro, oltre a confermare l’intesa con e senza palla, dovranno essere abili e rapidi a giocare con i compagni per trovare gli spazi in profondità naturalmente concessi dall’atteggiamento voluto da Gasperini. Un ruolo chiave potrebbero giocarlo gli esterni, che si troveranno nella duplice sfida di dover controllare adeguatamente i corrispettivi avversari, tra i più aggressivi del campionato, e fornire un adeguato supporto in ampiezza per consentire agli attaccanti di allargare il gioco con combinazioni rapide, prima che l’Atalanta riesca a compensare.

Sulla trequarti opposta, invece, la situazione non è molto prevedibile. L’Inter sarà priva di Barella e Skriniar, squalificati, e dunque perderà i due giocatori più aggressivi della rosa. Godin dovrebbe completare il trio difensivo con De Vrij e Bastoni, mentre Gagliardini potrebbe trovare spazio al posto di uno tra Sensi e Vecino. In entrambi i casi, l’Atalanta potrebbe sfruttare le incertezze dei due, indietro rispetto ai compagni nell’assimilazione dei meccanismi di Conte, per trovare spazi tra le linee o portare fuori posizione i marcatori, colpendo rapidamente in profondità.

Insomma, Conte affronterà per la prima volta in carriera l’Atalanta di Gasperini, in una situazione di grande forma per entrambe le squadre, nonostante qualche assenza importante. Il possibile piano gara è del tutto inedito, ma l’interesse per noi spettatori è alto: la partita potrebbe rivelarsi una delle più dense di contenuti tattici di tutto il campionato.