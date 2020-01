Risultati serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 19^ giornata

Tre partite in contemporanea alle 15.00 nella domenica di Serie A: il Torino di Mazzarri, che all'ultimo momento deve rinunciare a Rincon, ospita il Bologna dell’ex Mihajlovic a caccia del sorpasso (diretta su Sky Sport 253). Obbligatorio vincere per la Fiorentina: Iachini affronta la Spal e sceglie Boateng accanto a Chiesa, con Cutrone che parte dalla panchina (Sky Sport Serie A e Sky Sport 252). In palio punti pesanti anche a Marassi tra Sampdoria e Brescia (DAZN1, canale 209 di Sky)