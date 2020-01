1/23 ©Getty

Minuto 4 di Inter-Atalanta, quanto basta a Lautaro Martinez per lasciare il segno a San Siro. Non è una novità per il 22enne argentino, attaccante nerazzurro che per la settima volta in campionato ha realizzato un gol nella prima mezz'ora di gioco. Considerando i tornei della top 5 d'Europa, il "Toro" condivide la vetta con una sentenza come Robert Lewandowski ma risulta più "puntuale" di tanti bomber implacabili. Ecco la classifica per reti segnate nei 30 minuti iniziali nei diversi campionati

Handanovic salva l'Inter: 1-1 con l'Atalanta