LAUTARO MARTINEZ (Inter): 11 sostituzioni

4 prima del 75’ e 7 dopo il 75’



Tra i giocatori più sostituiti in campionato c’è anche l’attaccante argentino dell’Inter. Diverso, però, il suo caso da quello del connazionale Dybala, come spiegato dallo stesso Conte, che ha giustificato la cosa con la mancanza di alternative in quel ruolo, che non gli consentono di fare turnover (specie dopo l’infortunio di Sanchez). In sostanza, l’allenatore nerazzurro non può fare a meno del “Toro”, che viene cambiato solo a risultato ormai determinato, per consentirgli di riposare