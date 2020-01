Sky Sport Quiz Reward, da venerdì 31 gennaio

Il primo game show sportivo della storia di Sky sarà in onda dal 31 gennaio 2020 su Sky Sport Uno. Siete curiosi? Non vedete l'ora? Anche il conduttore...

Ciao ragazzi, il 31 gennaio parte Sky Sport Quiz Reward: è il primo quiz sportivo della storia di Sky, e sogno di condurlo da una quindicina di anni circa (anche Sara Brusco sogna di condurre un programma con me da parecchio tempo, anche se non lo ammetterà mai… Ebbene: anche lei ha coronato il suo sogno!)

32 concorrenti (4 per puntata, tutti accomunati da una grande passione per lo sport, il loro livello di competenza e preparazione è CLA-MO-RO-SO) si sfideranno in 11 puntate: le prime 8 qualificheranno i vincitori alle due semifinali, da cui usciranno poi i 4 concorrenti che si affronteranno nella puntata finale, che decreterà il vincitore.

Il gioco è diviso in quattro manche, nelle quali i concorrenti dovranno rispondere a domande di sport (partendo e chiudendo con un argomento a loro scelta, dalla storia del West Ham alla carriera di John McEnroe, giusto per fare un esempio) anche con l’aiuto di alcuni video e delle immagini spettacolari dei maggiori eventi sportivi trasmessi da Sky.

A Sky Sport Quiz Reward vinceranno tutti: il migliore dei 32 metterà la mani su un grande premio, ma ne sono previsti anche per i vincitori di puntata e per gli altri concorrenti, che porteranno a casa un gettone da devolvere in beneficenza a una onlus a loro scelta.

Sky Sport Quiz Reward andrà in onda tutti i venerdì, alle 21, su Sky Sport 1.