Napoli-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari

Due squadre ferite cercano di rialzarsi. Il Napoli ha chiuso il girone di andata con 24 punti dopo 19 partite. Rino Gattuso vuole invertire la rotta trovando la vittoria davanti al proprio pubblico. Nella sua gestione sono solo 3 i punti ottenuti dagli azzurri, grazie all'unica vittoria contro il Sassuolo in quattro partite. Il Napoli non raccoglieva così pochi punti nelle prime 19 gare stagionali di Serie A dal 2007/08. Allora c'era Edy Reja in panchina. Con Beppe Iachini al posto di Montella, la Fiorentina invece ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Chiesa e compagni vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta al Franchi nell'ultima giornata di andata contro la Spal. In totale sono 21 i punti conquistati dai viola, con un 14^ posto che non può soddisfare. La squadra toscana non faceva così male in A dalla stagione 2001/2002, quando chiuse al penultimo posto, retrocedendo.

Dove vedere la partita

La gara tra Napoli e Fiorentina, valida per la 20^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 18 gennaio 2020 allo stadio San Paolo di Napoli con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45. Diretta sul canale satellitare DAZN 1 (209 del telecomando Sky).