Juve-Parma, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

All'Allianz Stadium la Juventus sfida il Parma di D'Aversa per allungare in classifica sull'Inter. Sarri si affida alla coppia Dybala-Cristiano Ronaldo con Ramsey a supporto (panchina per Higuain). Negli ospiti occhi puntati su Dejan Kulusevski, promesso sposo alla Juve da giugno. Il tridente dei gialloblù è completato da Inglese e Kurtic. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A