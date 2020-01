Avversari per una notte, compagni in un domani non troppo lontano. Juve-Parma è soprattutto la partita di Dejan Kulusevski, talento appena acquistato dai bianconeri e lasciato in prestito in Emilia fino a giugno. Il classe 2000 prenderà confidenza con l’Allianz Stadium, dove spera di incantare i tifosi juventini nei prossimi anni. Vediamo altri precedenti di giocatori di oggi e del passato che hanno sfidato il proprio futuro: c’è chi ha poi giocato in quel club con alterni risultati e chi, invece, ha preso strade diverse