Milan-Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

A San Siro il Milan ospita l'Udinese nel lunch match della 20^ giornata. Pioli punta ancora su Ibrahimovic insieme a Leao, mentre in difesa c'è Kjaer, al debutto in A con i rossoneri, al fianco di Romagnoli. 3-5-2 per Gotti: Lasagna gioca in coppia con Okaka. Il match è in diretta su DAZN1 (canale 209)