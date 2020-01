Napoli e il ritiro, ecco come stanno le cose

"Andiamo in ritiro, è una decisione della squadra". Così aveva parlato Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del San Paolo con la Fiorentina. "Dobbiamo guardarci negli occhi e trovare una soluzione”, aveva aggiunto l’allenatore. Dopo l’ennesimo ko in casa, il quarto consecutivo in Serie A, è stato il capitano Lorenzo Insigne a chiedere ai suoi compagni di tornare a Castel Volturno, nel centro d'allenamento del club, per un chiarimento. Nessun ritiro a tempo indeterminato: i giocatori hanno passato la notte insieme e dopo l’allenamento mattutino e il confronto, Gattuso ha deciso di rimandarli a casa. Il Napoli si ritroverà lunedì 20 gennaio per preparare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio di martedì.